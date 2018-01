A cantora espanhola Christina Rosenvinge às vezes soa como uma PJ Harvey menos abrasiva, como em “White Hole”. No entanto, as melhores músicas do disco novo, Continental 62 (Smells Like), são as mais suaves, como as duas em espanhol: “Quién Me Querrá?” e “Teclas Negras”.

Depois de uma carreira pop na Espanha na dupla Alex y Christina, passou a gravar em inglês e fazer parte da cena independente americana. Continental 62, seu terceiro solo em inglês, tem participação de Lee Ranaldo e Steve Shelley, do Sonic Youth. Ranaldo já havia produzido o primeiro disco dela nos Estados Unidos, Frozen Pool (2001).