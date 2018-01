Laura Miller, que escreve no site Salon (em inglês), não gostou de Against the Day (Penguin), livro novo do americano Thomas Pynchon, que acaba de sair lá fora. O romance conta a história de um grupo de anarquistas da Feira Mundial de Chicago, em 1893, até os anos que se seguiram à Primeira Guerra Mundial.

A crítica considerou os personagens caricatos, e apontou que seguidores de Pynchon, como David Foster Wallace e Neal Stephenson, escrevem livros melhor com a mesma fórmula, em grandes livros que misturam história, ciência, sexo e paranóia.

Michiko Kakutani, no jornal The New York Times (em inglês), também falou mal, dizendo que o livro parece ter sido feito por um imitador sob o efeito de tranqüilizantes: