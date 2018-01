Sarah Boxer, editora do livro Ultimate Blogs: Masterworks from the Wild Web (Vintage), publicou um ensaio sobre blogs na New York Review of Books (em inglês). Ela critica os blogueiros profissionais, pela falta de liberdade:

“Os blogueiros são preciosos quando estão na base do grupo, chutando para cima. Dê a eles um salário, um contrato de livro ou uma credencial de imprensa, no entanto, e as coisas não são mais as mesmas. (E isso inclui a maioria dos blogs criados por revistas, empresas e jornais.) Por quê? Quando você escreve por dinheiro, você se preocupa com ações judiciais, estrutura das frases e escolha das palavras. Você se preocupa com seu patrão, seu editor, sua mãe e seu superego olhando por cima do seu ombro. E essa não é a maneira certa de blogar.”

Saiu uma resenha do livro dela na London Review of Books.