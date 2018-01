A ThinkGeek lançou hoje o controle iCade 8-Bitty, para iPhone e iPad. Retangular como um controle de Nintendinho de 8 bits, tem oito botões, como o do Super Nintendo, e conexão Bluetooth. É possível jogar com ele games do aplicativo Atari’s Greatest Hits, entre outros. Custa US$ 25.

Via Business Insider.

Siga este blog no Twitter: @rcruz