A explosão dos tablets e smartphones trouxe mudanças profundas no mercado de software. A computação móvel tem como base os aplicativos que permitem personalizar os aparelhos. Alguns são gratuitos, e remunerados por publicidade. Outros são pagos.

Para os desenvolvedores de software, isso se torna um desafio. Eles precisam criar uma versão para cada sistema operacional. A App Store, da Apple, tem cerca de 550 mil opções disponíveis. O Google Play, para dispositivos Android, 450 mil. O Windows Phone Marketplace, da Microsoft, 90 mil.

“O Brasil já é o décimo maior mercado de smartphones do mundo e deve chegar a quarto maior mercado em 2016”, afirmou Priscila Grison, gerente de Desenvolvimento de Negócios do Mobile Entertainment Forum Latin America. “Recebemos contatos constantes de empresas internacionais de aplicativos que querem vir ao Brasil.”

A brasileira Mowa criou um serviço, chamado Universo, para que qualquer pessoa possa criar seu aplicativo, gratuitamente, sem necessidade de saber programação. “Acabamos de ultrapassar 10 mil aplicativos”, afirmou Guilherme Santa Rosa, sócio da Mowa.

O serviço gera três versões do aplicativo: iPhone, Android e Java. O modelo de negócios da empresa é gerar receitas de publicidade, distribuída nos aplicativos gratuitos. A Mowa prepara uma nova versão do serviço, desta vez paga, para quem não quiser que seu aplicativo exiba os anúncios. “Queremos ter 1 mil usuários pagantes em dois ou três meses”, disse Santa Rosa.

A Fila Express foi uma empresa iniciante de tecnologia selecionada pela Telefônica no projeto Wayra, em que as startups selecionadas recebem investimento e suporte de gestão e tecnologia. A empresa surgiu há um ano, com a ideia de integrar os sistemas de reservas de mesa de restaurante ao celular.

O sistema está funcionando por mensagens de texto. “O próximo passo são os aplicativos”, disse Jan Christian, um dos fundadores da empresa. “Vamos lançar Android e iOS (Apple), e depois BlackBerry.”

