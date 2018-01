Dois dias depois do lançamento do iPad 2, a Next Media Animation, de Taiwan, fez um vídeo de alerta sobre a venda de itens virtuais nos aplicativos da Apple. Nele, Steve Jobs tira dinheiro de criancinhas:

“As compras feitas em aplicativos da Apple recebem críticas. Os críticos dizem que os desenvolvedores estão convencendo crianças a comprar itens virtuais a preços ultrajantes (…) Algumas crianças receberam contas que chegam a US$ 1,4 mil.”

Via Gizmodo.

