A Telefônica começa a migração da cobrança das chamadas locais de pulso para minutos no próximo dia 16, na região de São José do Rio Preto. A cidade de São Paulo será a última a migrar, durante o mês de julho. A empresa já oferece planos alternativos em minutos, mas as associações de consumidores recomendam que as pessoas esperem até que cheguem as primeiras contas em minutos antes de migrar, para que cada um conheça seu consumo real.

“Apesar de positiva, a migração de pulsos para minutos está sendo conduzida de uma forma atrapalhada”, afirmou Luiz Fernando Moncau, advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). “O consumidor tem que optar para migrar, mas não conhece o seu perfil. Isso fere seu direito a uma informação clara e precisa.”

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) criou dois planos obrigatórios, que têm o mesmo valor de assinatura. Em São Paulo, custam R$ 37,98 por mês. O plano básico tem uma franquia de 200 minutos, com tarifação mínima de 30 segundos. Ele é recomendado para quem faz chamadas de até 3 minutos.

O Plano Alternativo de Serviço de Oferta Obrigatória (Pasoo) inclui 400 minutos de ligações, com tarifa de completamento de chamadas equivalente a quatro minutos. O plano é voltado para quem faz ligações mais longas e para quem usa internet discada.

Além disso, a Telefônica já oferece seis planos alternativos, com cobrança por minutos. “Desaconselhamos aderir a um plano alternativo agora, pois as pessoas ainda não sabem qual é o seu perfil de consumo em minutos e uma escolha errada pode sair caro”, disse Maria Inês Dolci, coordenadora institucional da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Pro Teste).

Mais informações no Estado de hoje, 10/3 (“Começa a cobrança por minutos“, para assinantes, p. B14).