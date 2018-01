A ITV Produções Interativas está com inscrições abertas para o curso “Desenvolvimento de aplicações para TV digital usando Ginga-NCL e Lua”. As aulas vão acontecer na Faculdade IBTA, em São Paulo, de 11 a 14 de novembro, das 9h às 12h30 e das 14h às 18h. O material do curso foi desenvolvido pela PUC-Rio, criadora do Ginga-NCL e Lua, software de interatividade da TV digital brasileira.