A revista Economist (em inglês) desta semana traz uma matéria sobre a condenação do banqueiro Daniel Dantas (foto), do Opportunity. Sob o título “A queda de um oportunista”, o texto começa:

“Muitos banqueiros estão preocupados com a possibilidade de algum produto imaginativo sonhado durante os anos da bolha resultar numa visita da polícia. Daniel Dantas, um financista que lucrou com operações na penumbra onde empresas e governo se encontram no Brasil, têm aberto a porta e achado a polícia do lado de fora durante grande parte da década passada. Em 2 de dezembro, ele foi condenado por um crime menos sofisticado: a tentativa de suborno de policiais. O Sr. Dantas, que conquistou grande notoriedade no Brasil, recebeu uma multa de R$ 12 milhões (US$ 5 milhões) e uma sentença de dez anos de prisão. Ele recorreu da decisão.”