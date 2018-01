Morreu hoje (29/12), em Nova York, David Levine, ilustrador do New York Review of Books. Acima, uma caricatura em que ex-presidente americano Lyndon Johnson mostra uma cicatriz em seu peito que tem a forma do mapa do Vietnã. É a capa do livro American Presidents, publicado no ano passado pela Fantagraphics Books.

Além de políticos, Levine desenhou escritores como John Updike, Don Delillo e Philip Roth. Ele tinha 83 anos, e sofria de câncer de próstata.

Via New York Times (em inglês).