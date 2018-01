Qual é o papel do governo na inovação? Em seu livro The entrepreneurial state (O estado empreendedor), a economista Mariana Mazzucato argumenta que o Estado tem um papel essencial, que vai além do investimento em pesquisa básica e educação e de criar condições favoráveis à atuação da iniciativa privada.

O interessante é que ela utiliza exemplos dos Estados Unidos, país em que predomina a ideia de que o principal papel do governo é sair da frente e deixar o mercado livre. Ela chega a falar que os EUA têm uma política desenvolvimentista oculta, em que os programas de incentivo são pulverizados em vários departamentos e agências governamentais, o que faz com que as pessoas percam a visão geral do que está sendo feito.

Quando fiz uma série de reportagens especiais sobre o Vale do Silício, que concentra várias das principais empresas de tecnologia americanas, muitos entrevistados destacaram o investimento feito pelo governo em projetos de pesquisa em universidades como Stanford e Berkeley, logo depois da Segunda Guerra, para explicar o sucesso da região. Também falaram sobre a estrutura tributária da Califórnia, que incentiva o investimento em empresas nascentes.

Mas a ação do governo não para por aí. Os militares garantiram a compra de quase a totalidade dos chips produzidos pelas empresas americanas nos primeiros anos da indústria de semicondutores.

A Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa (Darpa, na sigla em inglês) teve um papel essencial para o setor de tecnologia de informação. Além de financiar projetos, ela fez a ponte entre pesquisadores, empresas e investidores e garantiu contratos no governo. A internet surgiu a partir de um projeto da Darpa.

Mariana Mazzucato argumenta que o “governo empreendedor” tem a responsabilidade de abrir novos mercados e de desenvolvê-los até que a iniciativa privada se sinta segura para investir.

Um capítulo trata da Apple, normalmente apontada como exemplo de trabalho de um empreendedor visionário. Sem desmerecer Steve Jobs, a autora mostra que a empresa não teria acontecido sem investimentos governamentais que deram origem ao serviço de localização GPS, à internet e às baterias de íons de lítio, entre outros.

Antes de abrir o capital, a Apple chegou a receber US$ 500 mil da Continental Illinois Venture Corp., fundo que participava do programa do governo americano de incentivo a pequenas empresas. A assistente virtual Siri surgiu de um projeto no Instituto de Pesquisa de Stanford (SRI, na sigla em inglês), financiado pela Darpa. A tecnologia de multitoque da FingerWorks, adquirida pela Apple em 2005, foi desenvolvida na Universidade de Delaware, com dinheiro da Fundação Nacional da Ciência (NSF) e da Agência Central de Inteligência (CIA).

Qualidade

Uma pesquisa feita pela Nokia mostrou que, no Brasil, a cobertura da rede e qualidade do serviço são os principais fatores que levam um consumidor a decidir se troca ou não sua operadora celular. Por aqui, 41% dos consumidores apontaram esse como o principal fator de decisão, comparados a 29% em países mais maduros em telefonia móvel, como Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, Itália e Coreia. A categoria preço e cobrança ficou em segundo lugar entre os brasileiros, com 33%. Foram ouvidas 12 mil pessoas em 11 países, sendo mais de mil no Brasil.

Troca

A pesquisa mostrou também o impacto da portabilidade. Nos últimos cinco anos, 67% dos consumidores brasileiros trocaram de operadora, e 48% planejam trocar nos próximos 12 meses. No mundo, os que planejam trocar são 40%.

