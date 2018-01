Saiu hoje (2/9) uma matéria no jornal sobre o debate “Responsabilidade e Conteúdo Digital“:

“Há muito lixo circulando na internet. Mas separar o joio do trigo é tema recorrente em todas as mídias. Aflige não apenas blogueiros e jornalistas, mas também publicitários, independentemente do suporte usado por esses profissionais para se expressar. Se é possível fazer uma síntese do debate ‘Responsabilidade e Conteúdo Digital’, promovido na quarta-feira pelo portal estadao.com.br , esse resumo giraria em torno dessa complexa questão.”

Dois dos debatedores publicaram suas opiniões sobre a mesa-redonda desde que eu escrevi a respeito da repercussão do evento na blogosfera. Pedro Doria, colunista do Estadão, disse:

“Blogueiros estão entrando neste mundo, o da informação, ainda tateando suas manhas. Sabem que precisam de algo difuso que chamam de ‘credibilidade’, de ‘relevância’. Quando começam a trocar idéias, esta é minha impressão, buscam descobrir aquilo que Steve Jobs chama de make a dent in the Universe; deixar sua marca no universo. Fazer diferença. Mudar as coisas como estão. Melhorar. Revolucionar, até. O ato de informar pode mudar a cidade, o país – o mundo. Ou pode mudar uma classe, seja lá quem for o público alvo.”