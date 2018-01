O quadrinhista Anders Nilsen organizou uma exposição de desenhos de motores de carros feitos por 23 artistas, em Chicago. Nilsen escreveu:

“Desenho quadrinhos para viver e, por causa disso, ocasionalmente participo de eventos de histórias em quadrinhos de pequenas editoras. Existe um fenômeno interessante que acontece nesses lugares. Os fãs circulam entre diferentes artistas com cadernos em branco, e pedem para eles desenharem seu personagem preferido. Batman, por exemplo, ou Bart Simpson. Pensei que seria interessante pedir às pessoas para desenhar algo que fosse meio impossível, alguma coisa que ninguém sabe desenhar, mas que se prestaria a uma interpretação interessante.”

Acima, um desenho de Gabrielle Bell. Abaixo, outro feito por Marc Bell.

Via Drawn and Quarterly (em inglês).

Siga este blog no Twitter: @rcruz