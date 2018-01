Há quatro anos, a consultoria econômica LCA se prepara para uma possível saída de seu sócio-diretor Luciano Coutinho, de 59 anos, para o governo. Isso quer dizer que não foi surpresa? “Sim e não”, disse Cristian Andrei, diretor-geral da LCA, que foi aluno de mestrado de Coutinho na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) na década de 1970. “Nós nos preparamos para a possibilidade de ele assumir esse cargo, mas não sabíamos que seria agora. Acabaram de ficar prontos 2 mil folders da LCA com o nome dele.”

Coutinho é defensor da desoneração de investimentos, com redução da carga tributária no País. Professor titular do Instituto de Economia da Unicamp, Coutinho já deu aulas para o senador Aloizio Mercadante e foi conselheiro do ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci nos primeiros meses do primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem (18/4), Luciano Coutinho foi confirmado para a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Desenvolvimentista assumido, é formado em Economia pela Universidade de São Paulo, com doutorado pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Entre 1985 e 1988, foi secretário-geral do Ministério da Ciência e Tecnologia, durante o governo José Sarney. “Foi uma escolha natural, pela qualificação”, disse o professor Luiz Gonzaga Belluzzo, da Unicamp. “Ele tem uma formação tecnológica, industrial e de infra-estrutura, além de uma experiência grande no mundo empresarial.”

Mais informações no Estado de hoje, 19/4 (“Desenvolvimentista assumido, economista defende desoneração“, p. B3).