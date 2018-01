“A escolha errada geralmente parece mais razoável.”

“Não fale em estatísticas em casa de morto por raio.”

“Se mentir, seja breve.”

As frases acima são algumas das 167 coletadas no livro Mandicas (Saraiva), do pioneiro da internet brasileira Aleksandar Mandic, que em 1990 criou a primeira Bulletin Board System (BBS) brasileira, serviço de troca de informações por conexão discada, e a batizou com seu nome.

A Mandic BBS se transformou em provedor de acesso e, em 1999, foi vendida para a operadora argentina Impsat. O empresário foi um dos fundadores do iG e hoje está à frente de uma empresa especializada em correio eletrônico, chamada, mais uma vez, Mandic.

O lançamento do livro acontece amanhã (3/1), em São Paulo, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Loja de Artes), Av. Paulista, 2073, às 11h.