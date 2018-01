James Gleick escreveu Caos: a criação de uma nova ciência. Seus dois outros livros mais conhecidos são biografias dos físicos Isaac Newton e Richard Feynman. Mas seu trabalho como escritor de tecnologia é tão importante quanto o de escritor de ciência. Gosto muito de Faster e What just happened. Gleick também tem experiência como empreendedor da internet: em 1993, criou um provedor em Nova York, chamado The Pipeline, e tocou a empresa até 1995.

Está para sair lá fora um livro novo dele, chamado The information: a history, a theory, a flood (Pantheon). Gleick conta a história das tecnologias da informação e da importância crescente da informação em nossas vidas. “Físicos modernos começaram a pensar no bit – essa escolha binária – como a principal partícula fundamental”, disse, em entrevista à Wired. “John Wheller resumiu a ideia como ‘it-from-bit’ (coisa a partir do bit). Com isso, ele quer dizer que a base do universo físico – a essência de um átomo ou partícula subatômica – não é matéria nem energia, mas um bit de informação.”

Quando fala das tecnologias da informação, Gleick começa com os tambores falantes na África e o telégrafo semafórico (que usava espelhos) na França. Sobre a reação a essas tecnologias, ele afirmou:

“Quando as pessoas dizem que a internet transformará a todos nós em gênios, isso também foi dito sobre o telégrafo. Por outro lado, quando dizem que a internet nos transformará em estúpidos, isso também foi dito sobre o telégrafo. Acho que estamos sempre certos quando nos preocupamos com as consequências danosas da tecnologia, mesmo quando somos fortalecidos por elas. A história sugere que não devemos entrar em pânico ou ficar tão animados a respeito dos novos aparelhos legais. Há um equilíbrio delicado.”

No New York Review of Books, o livro foi resenhado pelo físico Freeman Dyson. Ele destaca que o período de dilúvio da informação, que vivemos hoje, começou com a Lei de Moore, em 1965, quando Gordon Moore, cofundador da Intel, previu que a quantidade de transistor em um circuito integrado dobraria a cada 18 meses. Apesar de a Lei de Moore tratar do hardware, a informação precisa de um meio para ser processada, transportada e armazenada.

Dyson destacou que as consequências dessa inundação estão longe de ser todas ruins. Sem ela, não haveria a Wikipédia (“Entre meus amigos e conhecidos, todos desconfiam da Wikipédia e todos a usam”, notou Dyson). Também não seria possível fazer ciência como ela é feita:

“A ciência do século 21 é dominada por grandes depósitos de informação que chamamos de bancos de dados. O dilúvio de informação tornou fácil e barato construir bancos de dados. Um exemplo de banco de dados do século 21 é a coleção de sequências genômicas de criaturas vivas de várias espécies, de micróbios a humanos. Cada genoma contém a informação genética completa que define a criatura a qual pertence. O banco de dados de genomas cresce rapidamente e está disponível para ser explorado por cientistas de todo o mundo.”

Siga este blog no Twitter: @rcruz