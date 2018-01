[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/10RTgbPlgqU” width=”425″ height=”344″ wmode=”transparent” /]

A Playskool criou um tricerátope robô, com um metro de comprimento, chamado Kota. As crianças podem subir nele. O dinossauro mexe os olhos, a cabeça, o rabo e os chifres, toca música, finge que come, faz ruídos, e custa US$ 300 nos Estados Unidos.

Via Gizmodo (em inglês).