O advogado Guilherme Ieno(foto) é o mais novo associado do escritório Koury Lopes Advogados (KLA), sendo responsável pelo setor de telecomunicações, mídia e tecnologia da informação. Ele também é vice-presidente-executivo da Associação Brasileira de Direito de Informática e Telecomunicações (ABDI). Ieno tem experiência nas grandes licitações do setor, como a privatização do Sistema Telebrás, a venda das licenças de empresas-espelho de telefonia fixa e da terceira geração da telefonia celular (3G).