No sábado (2/6), o diretor-executivo da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA), Alexandre Annenberg (foto), chamou a Telefônica, a Oi (antiga Telemar) e a Brasil Telecom de as “três grandes monopolistas”, durante o 51º Painel Telebrasil, na Costa do Sauípe (BA). Ele perguntou qual o papel das concessionárias na universalização da banda larga.

Apesar das empresas terem, em média, 94% de participação na telefonia fixa, seus presidentes não aceitaram o rótulo imposto por Annenberg. “Pensei que você falava da Telmex, no México”, disse Ricardo Knoepfelmacher, da Brasil Telecom, referindo-se à dona da Embratel, que está no controle da Net, uma das principais integrantes da ABTA. “Não aceito a provocação”, protestou Luiz Eduardo Falco, da Oi. “Não vai ser através de ironias e de ofensas que vamos chegar a um resultado”, afirmou Antonio Carlos Valente, da Telefônica. “As redes monopolistas de banda larga não fizeram a lição de casa”, completou, referindo-se às empresas de TV a cabo.

Mais informações no Estado de hoje, 4/6 (“Duelo de TVs e telefônicas na Bahia“, para assinantes, p. B11).