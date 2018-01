A consultoria Robert Half Technology entrevistou mais de 1.400 diretores de tecnologia, e perguntou: “Qual foi o pedido mais estranho ou fora do comum que você ou um integrante do seu grupo de suporte já recebeu?”

Algumas respostas abaixo:

* “Por que meu mouse sem fio não está conectado ao computador?”

* “Meu laptop foi atropelado por um caminhão. O que eu devo fazer?”

* “Você pode reposicionar o teclado em ordem alfabética?”

* “Meu computador me pediu para apertar qualquer tecla para continuar. Onde é a tecla ‘qualquer?'”

* “Você pode construir um robô para mim?”

* “Um servidor caiu, e eu descobri que um lagarto entrou nele e morreu.”

* “Um gambá comeu meu cabo.”

* “Como posso bloquear e-mails do meu gerente?”

* “Você pode instalar TV a cabo no meu PC?”

* “Você pode conseguir joysticks para a gente jogar videogames?”

* “Eu gostaria de parar de receber e-mails nas sextas-feiras.”

* “Você pode vir e instalar o som no meu carro?”

* “Você pode consertar minha máquina de escrever?”

* “Quanto tempo demora para assar batata no microondas?”

* “O elevador quebrou.”

* “Onde eu consigo software para procurar OVNIs?”

* “Você pode consertar minha moto?”

Via Neatorama (em inglês).