Saiu lá fora um DVD ao vivo do Flaming Lips, chamado UFOs at the Zoo (Warner). O show foi gravado no ano passado em Oklahoma City. Acima, eles tocam “Yoshimi Battles the Pink Robots”. Eu vi a banda aqui em São Paulo, em 2005.