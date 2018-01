O site americano CinemaNow lançou um serviço que permite baixar DVDs, incluindo menu, legendas e extras, no computador, para depois gravá-los em disco e assisti-los na televisão. Cada filme custa de US$ 8,99 a US$ 14,99.

A qualidade da imagem, no entanto, nem sempre fica boa no DVD. Também é possível alugar filmes, sem passá-los para o disco, a US$ 2,99 ou US$ 3,99. O arquivo alugado dura 24 horas, contadas a partir da primeira vez em que é rodado.

Existem filmes gratuitos, que não podem ser gravados em DVD, como Peter Rottentail (foto), a história de alguém “meio homem, meio coelho… totalmente mau”.

O concorrente MovieLink – que pertence à MGM, Paramount, Sony Pictures, Universal Studios e Warner Bros. – também prepara um serviço parecido.

Via Slate.