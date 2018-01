A Embratel decidiu adotar a marca Claro para seus serviços residenciais. As duas empresas pertencem à América Móvil, do bilionário mexicano Carlos Slim. O uso do nome da operação celular para todos serviços é uma tendência no mercado brasileiro.

A primeira a fazer isso, há alguns anos, foi a Oi, que se chamava Telemar nos serviços fixos. A Telefônica planeja chamar de Vivo todos os seus produtos, deixando o nome atual da telefonia fixa somente como marca institucional. Um dos motivos é ter uma imagem única perante os consumidores. Outro é que a marca móvel costuma ter uma avaliação melhor, quando comparada à fixa.

Desde ontem, a TV por Assinatura Via Embratel passou a se chamar Claro TV, e o telefone fixo Livre virou Claro Fixo. Segundo a Embratel, as empresas continuam a existir separadamente, mas começam a trabalhar juntas na venda dos produtos.

A Oi tem operações fixas e móveis integradas numa empresa só, e a Telefônica também fez isso. Apesar de manter as companhias separadas, faz alguns anos que Embratel, Claro e Net coordenam investimentos em rede e, desde 2011, começaram a oferecer pacotes conjuntos.

As características dos produtos continuam as mesmas, assim como os contratos atuais com os clientes. “Com o tempo, vamos ampliar nossa oferta e agregar vantagens aos clientes que utilizarem mais de um de nossos produtos”, disse, em comunicado, Marcello Miguel, diretor executivo da Embratel. As cerca de 200 lojas da Claro vão comercializar os produtos da Embratel.

No Estado de hoje (“Serviços da Embratel adotam marca Claro“, p. B14).

