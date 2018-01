O crescimento do mercado de telefonia celular, que ultrapassou 100 milhões de assinantes em janeiro, incentivou a criação de empresas brasileiras de tecnologia. Um exemplo é a Spring Wireless, criada por Marcelo Condé, que leva sistemas corporativos para o celular. Outra é a Meantime, fundada por Haim Mesel e Geber Ramalho, que desenvolve jogos como o Sea Hunter (imagem acima). Márcio Camargo, ex-diretor do Banco Garantia, foi responsável pelo projeto que deu origem à Neovia, empresa que oferece banda larga sem fio via WiMax, tecnologia que está sendo chamado de quarta geração das comunicações móveis nos Estados Unidos.

