Enquanto o Brasil discute como baixar os juros cobrados pelo banco, outros países já começaram a acabar com o intermediário.

Sites como o Zopa, no Reino Unido, permitem que as pessoas emprestem dinheiro diretamente umas para as outras. Quem oferece o dinheiro tem rendimento melhor que as aplicações disponíveis e quem toma emprestado paga juros menores.

É o conceito de peer-to-peer, usado em redes de trocas de músicas e de filmes, levado aos serviços financeiros.

O site Zopa vai atuar também nos Estados Unidos, onde já existe outro parecido, chamado Prosper.

Não se sabe quando um serviço desse pode chegar por aqui.

Via CNN Money.