A gravadora carioca Midsummer Madness colocou em seu site, para baixar gratuitamente, o EP Enquanto o Disco Não Vem, da banda Nervoso e os Calmantes. Traz duas músicas inéditas, uma regravação de “Máquina Voadora”, da fase psicodélica do Ronnie Von, e duas versões novas para canções que já haviam sido lançadas pelo grupo.

Nervoso, que também toca no Acabou La Tequila, soa cada vez mais jovem-guardista. O primeiro disco, Saudade de Minhas Lembranças (2004), também está disponível para download grátis. As capas dos discos podem ser baixadas no site e impressas.

As faixas do EP são:

1. A Canção do Vento

2. Kit Homem

3. Máquina Voadora

4. Maus Limites (Ao vivo na Rádio Cultura Belém-PA)

5. Um Sonho de Transatlântico (Piano)