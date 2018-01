Em 1974, Ernesto Haberkorn (foto) criou a Sistema Integrado de Gerência Automática (Siga), uma empresa de informática que prestava serviços para companhias que não tinham computador. Também sem computador próprio, ele recolhia as planilhas preenchidas nos clientes durante o dia, numa Ford Belina azul clara (que ele chamava de DataKombi, apesar de não ser uma Kombi) e, à noite, processava os dados em computadores ociosos de outras empresas, como a Basf, a Melhoramentos, a Sharp e o Banco Bandeirantes.

A Siga deu origem à Microsiga, criada em 1983 a partir de uma proposta de Laércio Consentino que, de funcionário, se tornou sócio, com 50% da nova empresa. Consentino percebeu a revolução que começava a acontecer no mercado de informática, com o surgimento de microcomputador, e propôs a criação de software para essas novas máquinas.

A Microsiga se juntou à Logocenter e à RM Sistemas, criando o Grupo Totvs, que faturou R$ 376,3 milhões e lucrou R$ 55,9 milhões em 2006. A Totvs é a maior empresa de software do Brasil, com valor de mercado de R$ 1,6 bilhão. Juntos, Haberkorn e Consentino tem 20,5% da Totvs. Na quarta-feira, Haberkorn lança, em São Paulo, o livro Um bate-papo sobre O Gestão Empresarial com ERP (Saraiva), em que fala sobre a sua trajetória e sobre as tendências da indústria.

Desde a abertura de capital da Totvs, no ano passado, Haberkorn deixou de ter cargo executivo na empresa. Hoje, ele participa do conselho do Proteus, software de gestão nascido na Microsiga, e está à frente do Projeto Microsiga Dá Educação, para incentivar a criação de cursos baseados no livro Gestão Empresarial com ERP, escrito por Haberkorn, que preparam os profissionais de tecnologia para o mercado.

Fora da empresa, Haberkorn se dedica ao ETA. Sigla de Esporte, Trabalho e Amor, o executivo classifica o ETA como um estilo de vida. Existem 10 regras, que são aprimoradas com o tempo, sobre como viver bem. “Não tem nada a ver com religião”, afirmou Haberkorn. “Mas, se tiver um Deus lá em cima, ele vai ver que a gente está ajudando.”

Mais informações no Estado de hoje, 20/10 (“Sem computador vira rei do software“, para assinantes, p. 15).