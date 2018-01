O iPad 2 chega mesmo amanhã às lojas brasileiras. Os varejistas, no entanto, estão preocupados com a pequena quantidade do produto trazida pela Apple ao País.

Segundo fontes do mercado, vieram menos unidades que no lançamento da versão anterior, e o iPad 2 pode acabar antes de terminar o primeiro dia de vendas. Houve varejistas que receberam somente de 200 a 300 unidades, para toda a rede.

A partir da meia-noite de hoje, o iPad 2 começará a ser vendido no Shopping Iguatemi, em São Paulo, na Apple Online Store e em varejistas virtuais. Além do Brasil, o tablet será lançado amanhã em países como Índia, Rússia, Ucrânia e Chile.

Na noite de terça-feira, revendedoras da Apple, Saraiva e Fast Shop, publicaram em seus sites os preços oficiais do aparelho.

Assim como em todos os países em que lançou o iPad 2, a Apple vai manter o mesmo preço cobrado anteriormente pelo primeiro modelo no Brasil.

A versão mais simples custará R$ 1.649, com Wi-Fi e espaço de armazenamento de 16 gigabytes (GB). A versões de 32 GB e 64 GB, também apenas com conexão Wi-Fi, custarão R$ 1.899 e R$ 2.199 respectivamente.

Já os modelos com conexão 3G são mais caros e custam R$ 2.049 (16 GB), R$ 2.299 (32 GB) e R$ 2.599 (64 GB). Os valores são à vista e não incluem eventuais pacotes de dados 3G de operadoras para acessar a internet usando o tablet.

