Apesar da euforia, o mercado de internet é bem diferente de 1999, o auge da bolha, segundo o consultor Marty Cagan, sócio do Silicon Valley Product Group. “Os capitalistas de risco estão mais espertos”, disse ele. “Naquela época, o retorno era tão alto que investiam em praticamente qualquer coisa. Não vejo uma bolha, mas acho que pode acontecer de novo.”

Cagan acompanhou de perto os altos e baixos do mercado de tecnologia, no Vale do Silício. Ele foi vice-presidente da Netscape, empresa que tornou popular o navegador de internet, e do eBay, maior empresas de leilões via internet do mundo, antes de montar a consultoria. A Netscape sumiu do mapa, enquanto o eBay foi uma das poucas empresas de internet a manter uma boa performance depois do estouro da bolha, há sete anos. O consultor participou ontem (12/6), em São Paulo, do 9º Encontro de Profissionais de Internet, organizado pela LocaWeb, empresa brasileira de serviços de internet.

Existem outros motivos para dessa vez ser diferente, segundo Cagan. Uma delas é que muitos serviços lançados na época dependiam de uma infra-estrutura que ainda não estava pronta. “As pessoas pensavam que a banda larga aconteceria em 1999, mas aconteceu depois”, explicou o consultor. “O YouTube não existiria em 1999. As pessoas falam em internet móvel há 10 anos, mas a banda larga sem fio começou a ser instalada agora.”

Mais informações no Estado de hoje, 13/6 (“Euforia na internet não é bolha“, para assinantes, p. B19).