Acontece amanhã (29/5), em São Paulo, o evento “Melhores Práticas e Tendências do Direito Digital no Dia a Dia Corporativo”, com mediação da advogada Patricia Peck Pinheiro. Serão tratados de temas como o impacto do anonimato nas investigações de crimes eletrônicos, monitoramento e privacidade no ambiente corporativo e a digitalização de documentos nas empresas e sua validade jurídica. Mais informações aqui.