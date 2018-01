O Facebook lançou hoje o site 0.facebook.com, versão de texto para celulares. Ele exclui fotos e vídeos, e tem acesso gratuito, sem cobrança do tráfego de dados. Por enquanto, o site pode ser acessado no Brasil somente pela TIM. O Facebook fechou acordo com 50 operadoras em 40 países para o lançamento.

O outro site móvel da rede social, m.facebook.com, continua a existir. Nele, o usuário paga pelos dados trafegados. Mais de 100 milhões de pessoas, em todo o mundo, acessam o serviço pelo celular.

“Os principais desafios da internet móvel são a velocidade e o custo”, disse Henri Moissinac, diretor de Mobilidade do Facebook, em entrevista por telefone. “O novo site é rápido e gratuito.”

O executivo espera fechar acordos com outras operadoras brasileiras. “O novo site é uma forma de as empresas de celular oferecerem conteúdo que mostre o benefício da internet móvel, incentivando seu uso”, explicou Moissinac.