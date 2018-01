O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso criticou ontem (3/6) a ausência de políticas públicas do atual governo, durante evento em seu instituto. “Nós tínhamos um modelo que mostrava para onde queríamos levar o País”, disse. “Hoje, não se vê muito claramente para onde se quer levar o País.”

Ele comentou os planos de compra da Brasil Telecom pela Oi (antiga Telemar), que dependem de uma mudança nas regras do setor para irem em frente. “Tenho um pouco de medo da fusão da Oi com a outra operadora, porque pode virar outra coisa”, afirmou. “Está sendo montado um bloco de poder estatal e de fundos de pensão, controlados por um único partido. A situação é muito arriscada e perigosa, porque é difícil que a sociedade se aperceba do que está acontecendo.” Segundo o ex-presidente, o Brasil avança por força do mercado, e não do Estado. “O Estado vai no impulso do mercado.”

