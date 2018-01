O arquiteto paulistano Reynaldo Franco, de 54 anos, chega a ficar nervoso com a internet no seu escritório. Ele usa um acesso convencional de banda larga, com velocidade de 1 megabit por segundo (1 Mbps). É bastante, levando-se em conta que somente 22% dos acessos no Brasil tinham mais que 1 Mbps no fim de 2006. Mas nem se compara aos 39 Mbps que testa em casa desde o mês passado.

“Quando digito um endereço de internet, a página aparece na hora”, diz Franco, que participa do projeto-piloto de acesso por fibra óptica que a Telefônica faz com 25 clientes na região dos Jardins. “É muito rápido passar projetos feitos no computador por e-mail.” Os 39 Mbps que o arquiteto tem em casa equivalem a quase 700 acessos discados. Se a velocidade fosse a mesma na outra ponta, de quem fornece o serviço, poderia receber uma canção digitalizada em um segundo ou um filme de longa metragem em três minutos.

Tradicionalmente, a fibra óptica é usada para transportar informações no chamado backbone, a espinha dorsal das redes de telecomunicações, que juntam o tráfego de vários clientes. O surgimento da banda larga trouxe a fibra, de alta capacidade de transmissão, cada vez mais perto do cliente. O crescimento do vídeo via rede tornou o acesso residencial por fibra uma realidade em países como o Japão e a Coréia do Sul. A Verizon investe maciçamente em fibra nos Estados Unidos, e tinha 687 mil clientes conectados no fim do ano passado.

Dos 25 clientes com a banda larga via fibra da Telefônica, 18 também testam o serviço de IPTV, TV por banda larga direto no aparelho de televisão. A regulamentação não permite que a Telefônica ofereça comercialmente canais por IPTV, somente vídeo sob demanda. No teste, em que o serviço é gratuito, oferece ambos. A grade do IPTV da Telefônica ainda não tem os canais nacionais. “A imagem é boa, mas ainda a da Net é melhor”, disse Franco, que também assina o pacote de televisão, internet e telefonia da empresa de TV a cabo.

Mais informações no Estado de hoje, 18/6 (“TV e internet agora chegam pela luz“, p. B14).