O blog No Fear of the Future (em inglês) traz uma história alternativa da ficção científica, mostrando como ela seria se tivesse se desenvolvido na China. Nesse universo paralelo, H.P. Lovecraft se transforma em Liu Hui Wen, Frank Herbert em Hong Fu Ren e William Gibson em Kong Wang Lian.

Abaixo um trecho do comentário sobre Neuromancer, publicado em 4681 por Kong Wang Lian, cuja capa é reproduzida acima:

“Uma escolha previsível, eu admito. Todo fã de ficção científica leu o livro, e todo fã de FC sabe como ele é influente. Kong não criou o cyberpunk, nem mesmo inventou o termo, mas o sucesso enorme de Kong, muito maior que o de Xu Bin Rong, deu origem a uma década de imitadores, transformando o cyberpunk em um subgênero literário distinto e em um rótulo comercial lucrativo.”

Via Boing Boing.