A revista Wired de novembro traz contos de ficção científica com seis palavras, de 33 autores. A idéia veio de um texto de Ernest Hemingway: “Anúncio: sapatos de bebê, sem uso” (For sale: baby shoes, never worn).

O melhor, na minha opinião, é do escritor de quadrinhos Alan Moore: “tempo. Inesperadamente, inventei uma máquina do” (machine. Unexpectedly, I’d invented a time).

Paul Di Filippo escreveu: “Marido, amante transgênica; mulher: ‘Sua vaca!'” (Husband, transgenic mistress; wife: “You cow!”).