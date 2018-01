Steampunk é um subgênero da ficção científica que trata do passado. A mecânica substitui a eletrônica, a máquina a vapor o computador e a madeira o plástico. As histórias se passam no século 19, e algumas influências do gênero são H.G. Wells, Júlio Verne e Mary Shelley. O romance The Difference Engine (1990), de William Gibson e Bruce Sterling, é um exemplo de steampunk.

Saiu lá fora a Steampunk Magazine (em inglês), que pode ser comprada por US$ 3 em papel ou baixada de graça em PDF. Ela traz uma entrevista com o escritor Michael Moorcock, além de contos, ficção seriada e ensaios.

Da apresentação da revista:

“Antes da era da homogeneização e da micromaquinaria, antes da eficiência tirânica da combustão interna e da domesticação da eletricidade, havia máquinas lindas e monstruosas que viviam e respiravam e explodiam de maneira inesperada, em momentos inconvenientes. Era um tempo onde arte e técnica estavam unidas, quando maravilhas únicas eram inventadas e esquecidas, e punks perambulavam pelas ruas, viviam em edifícios ocupados ilegalmente e combatiam governos despóticos com inteligência, vontade e astúcia. Mesmo que tenhamos que inventar tudo isso.”

Acima, uma versão steampunk do vilão Darth Vader, da série Guerra nas Estrelas, pelo artista Eric Poulton.

Via Boing Boing.