O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) realiza amanhã (3/7), em sua sede, no Rio, um evento para divulgar o Programa de Apoio à Implementação do Sistema Brasileiro de Televisão Terrestre (PROTVD). Começa às 14h, na Av. República do Chile, 100, e conta com a participação do presidente da instituição, Luciano Coutinho.