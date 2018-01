Fôlego, do diretor sul-coreano Kim Ki-Duk, usa a música de um jeito peculiar. No apartamento da protagonista, ela existe quando o marido dela está ao teclado. Na prisão, somente quando ela visita o condenado à morte, liga o aparelho de som portátil e canta para ele. Na estrada, a música instrumental que acompanha a ida ao presídio vira canção no fim do filme, quando a protagonista canta sobre o inverno, acompanhada em seguida pelo marido.

Vi o filme ontem (29/4). Kim Ki-Duk filma seus personagens através de janelas (e por meio de reflexos em espelhos e de câmeras de segurança), mas sem o artificialismo excessivo de, por exemplo, Um Beijo Roubado, do chinês Wong Kar-Wai. Fôlego insiste em ser simétrico e antinaturalista, e mostra que às vezes o amor pode ser um troço sufocante.