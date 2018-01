A transformação de caldo em etanol aproveita somente um terço do potencial energético da cana-de-açúcar. Os outros dois terços estão no bagaço e na palha. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) está criando, com um grupo de empresas, um projeto para desenvolver uma técnica de gaseificação de biomassa, que permitiria transformar esse material que hoje não é utilizado em vários produtos, como gasolina, diesel, metanol, etanol e fertilizantes.

“Fechamos um acordo com quatro grandes indústrias químicas do Brasil, definindo o modelo de fomento e de propriedade industrial”, disse João Fernandes Gomes de Oliveira, diretor-presidente do IPT. “Distribuímos o memorando de entendimento, que deve ser assinado até o fim do mês.” A planta piloto de gaseificação será instalada em Piracicaba (SP), em parceria com o Centro de Tecnologia Canavieira (CTC).

O IPT tem 30 anos de pesquisa em gaseificação. “É uma tecnologia que funciona muito bem na bancada”, afirmou Oliveira. “O desafio é fazê-la funcionar em escala comercial.” O processo de gaseificação de carvão é usado comercialmente na África do Sul há muito tempo, desde a década de 50. Lá, eles transformam o carvão mineral em gás para depois convertê-lo em diesel e gasolina.

Mais informações no Estado de hoje, 2/8 (“Bagaço pode virar gás e depois álcool“, p. B12).