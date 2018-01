A penúltima edição da Economist traz um necrológio do cantor americano Gene Pitney, intérprete privilegiado das canções da dupla Burt Bacharach e Hal David. entre seus sucessos, “24 Hours from Tulsa” e “The Man Who Shot Liberty Valance”.

Teve um ataque cardíaco em Cardiff, dia 5 deste mês, depois de um show lotado. Nos últimos anos, fazia mais sucesso na Grã-Bretanha que em sua terra natal.

Meu primo Angelo Ikeda chegou a ver um show dele. A audiência era formada principalmente por senhoras. Guardada a distância geográfica, parecia o público do Roberto Carlos. Assistir àquela apresentação acabou levando o Angelo a chegar à conclusão de que não era mais rock’n’roll.

Me arriscaria a dizer que todos nós deixamos de ser.

Outro sucesso de Gene Pitney foi “Something’s Gotten Hold of My Heart”, que minha geração conheceu primeiro na voz do australiano Nick Cave, que a gravou ao lado de seus Bad Seeds no disco Kicking Against the Pricks, lançado aqui pela Eldorado há quase 20 anos, ao lado de preciosidades de grupos como Felt, Durutti Column e The Fall.

Enquanto se recicla todo o tipo de lixo cultural da década de 1980, me lembro de um dia em que, também há 20 anos, visitei uma loja de discos que havia no Shopping Center Sul, em Santo Amaro, aqui em São Paulo, e levei para casa Treasure, do Cocteau Twins, e Psychocandy, do Jesus & Mary Chain. Confesso que demorei muito mais para entender Psychocandy.

Na época, não podia imaginar como dois discos tão contrastantes poderiam, com o tempo, parecer tão próximos.

Pelo menos para mim.