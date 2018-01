A agilidade é uma virtude normalmente relacionada a empresas novas ou pequenas. Mas gigantes centenárias também são obrigadas a mudanças radicais. Conglomerados mundiais, como a Siemens, a DuPont e a GE, passam por um processo de reinvenção, para garantir o crescimento e buscar a sobrevivência por mais um século. Enquanto a indústria migra para lugares com mão-de-obra qualificada e de baixo custo, como a China e outros países da Ásia, as empresas americanas e européias se voltam para a prestação de serviços e para a integração de grandes projetos.

Durante o século 20, as telecomunicações foram a atividade principal da Siemens AG. Não é mais. Em 2005, a empresa decidiu vender sua divisão de aparelhos celulares para a taiwanesa BenQ e, no ano passado, criou uma joint venture com a finlandesa Nokia, que concentrou as fabricação de redes de telecomunicações das duas empresas.

Agora, a área de energia passou a ser a responsável pela maior parte do faturamento. “Estamos passando por dois anos de modificações muito profundas”, afirmou Adilson Primo, presidente da Siemens do Brasil, fundada em 1905. “As mudanças são ancoradas em duas megatendências: urbanização e mudanças demográficas. O foco é oferecer infra-estrutura para megacidades, com mais de 10 milhões de habitantes.”

Acima, um dos nove geradores fornecidos em 1978 pela Siemens para a hidreléctrica de Itaipu, no Rio Paraná.

