A Rede Globo faz uma demonstração dos jogos da Copa com imagem digital de alta definição. A transmissão será via satélite, para lugares públicos, como shopping centers, em cerca de 50 pontos no País. As transmissões terrestres, de TV aberta, irão continuar analógicas, com definição normal. O governo espera definir este mês o padrão de TV digital. Mesmo assim não daria tempo de adotá-lo na copa.

