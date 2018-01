Quando esteve em São Paulo em abril, o presidente mundial do Google, Eric Schmdt, disse que a empresa busca se tornar menos dependente da venda de publicidade, responsável por cerca de 98% de sua receita. A maior parte vem dos links patrocinados, pequenos anúncios de texto que aparecem do lado das buscas.

O site Digital Inspiration (em inglês) dá a dica sobre como fazer buscas no Google sem os anúncios. É só acrescentar “/search?output=googleabout” ao endereço do site, como no link abaixo: