Na década passada, Marc Andreessen, co-fundador da Netscape, disse o sistema operacional tinha se tornado irrelevante, pois todo software iria rodar no navegador de internet. Ele fez sua previsão cedo demais, e a reação da Microsoft que acabou tirando a Netscape do mercado.

O Google quer provar a mesma tese com o Chrome, lançado hoje (2/9). Mesmo se não conseguir tirar o Internet Explorer do primeiro lugar, pode obrigar as próximas versões do navegador da Microsoft a irem na direção apontada pelo Chrome.