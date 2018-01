A expressão Web 2.0 pode parecer meio gasta, mas o conceito está mais vivo do que nunca. Um exemplo é o site Vcvai.com, um guia de entretenimento noturno e gastronomia na internet, que será lançado oficialmente no dia 25. Ele usa o Google Maps. A idéia é que os próprios usuários, de São Paulo e Campinas, alimentem o site com informações e que formem comunidades. Criado por Juliano Prado, sócio-fundador do Emotioncard, o Vcvai.com recebeu aporte de R$ 500 mil, de um outro investidor.