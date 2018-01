As pessoas já estão bem acostumadas com a idéia de software livre, como o Linux, que tem o código-fonte aberto e pode ser copiado, modificado e usado sem o pagamento de royalties. A Wired de novembro traz uma reportagem (em inglês) sobre o Arduino, um microcontrolador que tem todas as suas especificações e seu software publicados na internet, sob licença Creative Commons. É um hardware livre: qualquer pessoa pode fabricá-lo, modificá-lo e vendê-lo.

Massimo Banzi, um dos criadores da placa, era professor em uma escola de design de alta tecnologia em Ivrea, na Itália. Seus alunos tinham dificuldade de encontrar microcontroladores de baixo custo para usar em seus projetos de robótica. Banzi se juntou a David Cuartielles, engenheiro espanhol de microchips, para desenhar a placa. Um de seus alunos, David Mellis, escreveu a linguagem de programação para a ela.

Os inventores criaram uma empresa chamada Arduino, em Milão, e registraram a marca. Se outro fabricante quiser usar a marca, paga por ela. Em dois anos, venderam cerca de 50 mil unidades. A principal fonte de receita da empresa, no entanto, não é o licenciamento da marca ou a venda de placas. Os inventores oferecem consultoria para quem quer desenvolver produtos baseados no Arduino.