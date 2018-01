Haruki Murakami, autor de livros como Caçando Carneiros e Minha Querida Sputnik, disse, em entrevista no Havaí, ao jornal La Nacion (em espanhol):

“Sou fanático pela série Lost de televisão, e até comprei a casa no Havaí onde foi filmada a primeira temporada. A única outra série que me lembro de haver gostado tanto foi Twin Peaks, de David Lynch, faz anos. Estava tão obcecado com o programa que não podia esperar pelo capítulo seguinte.”