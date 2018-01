A partir de 2 de dezembro, quando começam as transmissões de TV digital no Brasil, os paulistanos poderão fazer como o ministro das Comunicações, Hélio Costa, e assistir o desenho do Bob Esponja no celular. Ontem (22/8) pela manhã, durante o evento Broadcast & Cable, Costa mostrou com orgulho um aparelho japonês, da marca Sanyo, que recebia o sinal digital transmitido pela Globo. “O sonho virou realidade”, disse o ministro sobre o sistema nipo-brasileiro de TV digital.

Costa anunciou que o governo quer financiar o conversor (ou set-top box), aparelho que permitirá receber o sinal digital em televisores analógicos, por R$ 7 ao mês. “As condições serão no mínimo tão boas quanto o do programa Computador para Todos”, garantiu o ministro. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) destinou R$ 1 bilhão para o financiamento dos conversores. As linhas de crédito serão repassadas ao consumidor pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal, segundo o ministro.

Na segunda semana de setembro, Costa assistirá em Brasília à demonstração de um conversor produzido por um grupo “indiano-brasileiro” que, segundo ele, chegará ao mercado por R$ 200, no início das transmissões em São Paulo. A caixa virá equipada com o Ginga, software de interatividade desenvolvido no País. Representantes da indústria vinham falando que os conversores iriam sair por pelo menos R$ 800, sem o Ginga. “O preço deve cair de 40% a 50% até julho de 2008”, disse Costa.

Mais informações no Estado de hoje, 23/8 (“Governo promete conversor para TV digital a R$ 7 por mês“, para assinantes, p. B21).