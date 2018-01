“Vão me contratar para aquele canal que vende eletrônicos”, brincou ontem (15/7) o ministro das Comunicações, Hélio Costa (foto), durante o lançamento dos conversores de TV digital (também chamado set-top boxes) da taiwanesa Proview, em São Paulo. O ministro chegou a apresentar as características técnicas dos conversores, que custam entre R$ 199 e R$ 299, lembrando um garoto-propaganda. Ele ganhou um equipamento e avisou que iria devolver, porque, como ministro, não poderia aceitar o presente.

Costa prometeu financiamentos em até 48 parcelas e mensalidades a partir de R$ 7 para os conversores. O Ministério das Comunicações negociou as linhas de crédito com o Banco do Brasil (BB ) e o Banco Postal. “Incluímos a possibilidade de financiamento do set-top box numa linha chamada BB crediário”, explicou Dênis Corrêa, gerente-executivo da Diretoria de Varejo do BB.

Para ter acesso ao financiamento, é preciso ser cliente do banco e ter o cartão Ourocard Visa ou Visa Electron. O cliente tem um crédito pré-aprovado para a compra de eletroeletrônicos, e opta por utilizá-lo no próprio estabelecimento comercial. A parcela mínima do BB é de R$ 10. O conversor de R$ 199 sai por 32 vezes de R$ 10,14. “A linha tem uma taxa muito competitiva, de 2,84% ao mês, e já está disponível”, explicou Corrêa. O Banco Postal disse que ainda não tem informações além das anunciadas por Costa.

