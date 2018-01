Hiro Nakamura (foto) é o cara. Personagem da série Heroes, que voltou de férias segunda-feira na rede americana NBC, ele consegue manipular o contínuo espaço-tempo, o que inclui teletransporte e viagens para o passado e o futuro. Hiro é um otaku, nerd japonês aficionado por histórias em quadrinhos e ficção científica.

Quem interpreta Hiro é Masi Oka, que, além de ator, é especialista em efeitos especiais. Na Industrial Light & Magic, do diretor George Lucas, participou da equipe responsável pelos efeitos de filmes como Piratas do Caribe, Guerra dos Mundos e dos últimos Guerra nas Estrelas. Nascido em Tóquio, Oka mora nos Estados Unidos desde os seis anos.

A série Heroes conta a história de pessoas que descobrem que tem poderes especiais e lutam para evitar uma explosão nuclear em Nova York. Deve passar aqui no Universal Channel, em março. Fãs brasileiros colocaram versões legendadas dos episódios na internet.

No site da NBC, existe um blog do Hiro (em inglês), histórias em quadrinhos sobre a série e vídeos para celular. A careta que ele faz quando usa seus poderes é reproduzida tipograficamente no blog:

{{{(>.< )}}} (o.o) \(^o^)/.

Entre citações de Jornada nas Estrelas e do Homem-Aranha, Hiro é o primeiro personagem a se ver como herói, com a responsabilidade de salvar o mundo. A série usa algumas vezes o trocadilho Hiro/Hero, que também aparece no romance de ficção científica Snow Crash (1992), do americano Neal Stephenson, que participou do movimento cyberpunk. O personagem principal de Snow Crash se chama Hiro Protagonist.